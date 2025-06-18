ЕС обновляет механизм приостановления безвиза — Finance.ua

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ЕС обновляет механизм приостановления безвиза

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ЕС обновляет механизм приостановления безвиза
ЕС обновляет механизм приостановления безвиза
Совет ЕС и Европейский парламент договорились об обновлении механизма, позволяющего Евросоюзу временно останавливать действие безвизового режима для граждан третьих стран.
Об этом сообщает Совет Европейского Союза.
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, новые правила должны дать ЕС больше рычагов влияния на страны, которые не сотрудничают в сфере борьбы с нелегальной миграцией.
Окончательно изменения вступят в силу после утверждения Советом ЕС и Европарламентом.

Новые причины, по которым ЕС может приостановить безвиз

Обновленный механизм предусматривает новые основания, по которым ЕС сможет временно приостановить безвизовый режим:
  1. Несоответствие визовой политики страны политике ЕС может способствовать нелегальной миграции через соседние государства.
  2. Программы «золотых паспортов», то есть предоставление гражданства в обмен на инвестиции без реальной связи со страной.
  3. Гибридные опасности и недочеты в системах сохранности документов.
  4. Ухудшение отношений с ЕС, в частности, в области прав человека или нарушение Устава ООН.
Эти основания дополняют действующие, среди которых рост количества заявлений на убежище при низком уровне их признания, превышение сроков пребывания или увеличение количества отказов во въезде.

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Новые правила вводят конкретные пороговые значения, по достижении которых ЕС может применить механизм приостановления:
  • 30% - прирост случаев отказов во въезде, нарушений сроков пребывания, заявлений на убежище или серьезных правонарушений;
  • 20% — порог, ниже которого уровень признания заявлений в убежище считается низким.

Срок приостановления безвиза

Совет ЕС и Европарламент договорились, чтобы продолжительность временного приостановления безвизового режима увеличилась с девяти до 12 месяцев с возможностью продления еще на 24 месяца вместо 18.
Дополнительные 24 месяца не повлияют автоматически на все население, в случае их введения ЕС может решить нацелить ограничения на чиновников и дипломатов.
Этот период позволит Еврокомиссии вести переговоры с соответствующей страной для решения причин, приведших к ограничениям. Если прогресса не будет, ЕС сможет полностью отменить безвиз.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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