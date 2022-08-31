ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам — Finance.ua

ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам Сегодня 17:42 — Фондовый рынок

ЕС не смог договориться о запрете виз россиянам

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о введении запрета на выдачу виз гражданам россии.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в среду, 31 августа.

По его словам, соглашения не смогли достичь, потому что многие страны выступили против такого шага.

В конце концов, ЕС только приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с рф.

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Ранее сообщалось, что ЕС готовится усложнить оформление виз для россиян. Брюссель стремится «не останавливаться на ограничении упрощения виз» и до конца года в этом направлении может принять дополнительные меры.

Накануне стало известно, что Германия приостанавливает упрощенный визовый режим с рф.

А сегодня Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян до тех пор, пока Европа не примет единое решение.

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