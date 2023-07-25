ЕС назвал срок обязательного перехода смартфонов на съемные батареи — Finance.ua

ЕС назвал срок обязательного перехода смартфонов на съемные батареи Сегодня 04:54 — Технологии&Авто

ЕС назвал срок обязательного перехода смартфонов на съемные батареи

На этой неделе Европейский совет завершил процедуру принятия правил мобильных устройств со съемными элементами питания.

При этом стала известна дата, до которой производители смартфонов обязаны оснастить свои устройства такой опцией, чтобы не потерять право на их продажу в Европе.

Согласно принятой резолюции, уже до 2027 года все продаваемые на территории ЕС телефоны должны иметь батарею, которую пользователь сможет легко заменить без каких-либо специальных инструментов или опыта по ремонту цифровой техники. Формально закон будет действовать только на территории Европы, но производители, скорее всего, не будут выпускать две версии каждого устройства, поэтому нововведение может оказаться глобальным.

В документе отмечается, что такая мера позволит значительно сократить количество электронных отходов. Некоторые другие пункты также обязывают производителей собрать для переработки 63% портативных аккумуляторов к концу 2027 года (73% к концу 2030-го).

К концу 2027 года объем изъятого из отработанных батарей лития должен составлять 50%, а к концу 2031-го — 80%. Наконец, в 2025 году эффективность утилизации никель-кадмиевых аккумуляторов должна составлять 80%. По мнению представителей Европейского совета, в этом году видимых изменений в отрасли не произойдет, но в течение следующих нескольких лет ситуация начнет меняться.

Технофан По материалам:

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