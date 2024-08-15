ЕС нацеливается на новые рынки экспорта свинины за пределами Китая — Finance.ua
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ЕС нацеливается на новые рынки экспорта свинины за пределами Китая

Аграрный рынок
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Антидемпинговое расследование импорта свинины из ЕС в Китай влияет на мировую торговлю, поскольку европейские страны стремятся нацелиться на альтернативные рынки.
Чэньцзюнь Пан, старший аналитик по животным белкам в Rabobank, рассказала: «Приостановка экспорта из ЕС или высокие тарифы могут означать, что мировые торговые потоки свинины будут перенаправлены, поскольку Китай найдет новые источники, а экспорт из ЕС будет направлен в другие регионы.
«Если экспортеры из ЕС предложат скидки, странам-импортерам, возможно, придется поддерживать и защищать местных производителей. Тем временем другие страны-экспортеры могут обнаружить, что их традиционные торговые партнеры переходят на более дешевую продукцию из свинины из ЕС».
Госпожа Пан добавила, что из-за обострения геополитической напряженности многие правительства поддержали улучшение внутреннего производства с целью повышения самодостаточности и снижения зависимости от импорта.
По материалам:
ukragroconsult
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