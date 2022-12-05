ЕС может ввести ограничения на российский сектор беспилотников — Finance.ua
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ЕС может ввести ограничения на российский сектор беспилотников

Фондовый рынок
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Европейский Союз рассматривает возможность наложения санкций на российский сектор беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета санкций, который планируется утвердить на следующей неделе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые москвой в военных целях, а также меры, направленные на услуги, инвестиции, медиа и финансовый сектор россии.
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В девятом пакете санкций ЕС также добавит в санкционный список блока около 180 физических и юридических лиц.
Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению нового пакета санкций в обмен на поддержку верхнего предела цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
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Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе (5-9 декабря), а утвердить мероприятия планируется до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе.
В последние месяцы россия использует беспилотники, в том числе поступающие из Ирана, для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Многие сообщения указывают на использование американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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