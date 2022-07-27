ЕС может удвоить экспорт украинской электроэнергии — еврокомиссар Сегодня 11:32 — Энергетика

ЕС может удвоить экспорт украинской электроэнергии — еврокомиссар

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон говорит, что уже на этой неделе Европейский Союз сможет удвоить экспорт украинской электроэнергии.

Об этом она сказала на пресс-конференции по окончании неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС с украинским коллегой Германом Галущенко.

«Если коммерческая торговля электричеством поможет Украине компенсировать некоторые потери доходов, то это путь вперед. Мы не ждем каких-то определенных технических условий, чтобы начать торговлю. Торговля уже идет», — констатировала она.

Еврокомиссар напомнила, что украинская и молдавская сети электропередачи были синхронизированы с европейской в рекордные сроки.

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«Я буду продолжать поддерживать следующий шаг — полноценную торговлю электричеством с Украиной. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и со Словакией — в июле. В настоящее время способности торговли составляют 1500 мегаватт. Но операторы европейской сети передачи встречаются на этой неделе и будут обсуждать удвоение этого количества», — сообщила Симсон.

В этой связи еврокомиссар выразила мнение, что «благодаря таким действиям, мы также сможем компенсировать некоторое производство мощностей, которые здесь, в ЕС, должны быть произведены с помощью газа, скорее всего, газа из россии». «Это — взаимовыгодные действия. Но наше сотрудничество в будущем — это не только электричество и газ, но вы можете ожидать, что скоро мы готовы объявить о будущем сотрудничестве в сфере чистых газов, возобновляемых газов. Это рынок, который будет развиваться в Европе, и у Украины есть прекрасные возможности стать нашим торговым партнером в ближайшие годы», — пояснила она.

Симсон также сообщила, что Группа высокого уровня по интеграции энергетических рынков Украина-ЕС возобновит работу в сентябре, «ускоряя необходимые реформы».

«Это будет еще более важным, поскольку сейчас у Украины статус кандидата в ЕС с четкой европейской перспективой», — отметила еврокомиссар.

Кроме того, она подчеркнула, что в Украине есть крупнейшие газовые хранилища в Европе — «это в наших общих интересах их использовать в целях безопасности поставок».

Что об этом говорят в Украине

Со своей стороны, министр энергетики Украины Герман Галущенко, с участием которого проходила пресс-конференция, отметил, что у Украины есть возможность хранить в своих подземных хранилищах газа более 12 млрд газа для европейских компаний «в достаточно безопасных местах».

В то же время Галущенко подчеркнул, что украинская газотранспортная система могла бы гарантировать поставку газа на уровне тех объемов, которые транспортируются в Европу через Северный поток-1, «если россияне его закроют».

«Мы даже во время войны гарантировали безопасность поставок тех объемов, которые идут через украинскую трубу, и это было нашим обязательством перед европейскими партнерами. Мы выполняем это обязательство», — подчеркнул министр энергетики.

Что касается экспорта украинской электроэнергии, то, по его словам, сегодня она — прямая замена российскому газу.

«Сегодня мы экспортируем 100 МВт в Европу. Но технически мы бы уже могли увеличить до 1,5-1,7 тыс. МВт, понимая, что это может заменить до 5-6 миллиардов кубометров российского газа украинской электроэнергией», — сказал он.

Кроме того, Галущенко обратил особое внимание на поведение российских оккупантов на площадке Запорожской атомной электростанции.

«То, что они там делают, называется ядерный терроризм. И поэтому мы должны отдавать себе отчет, что в 21 веке только одна страна может вести себя как террорист. И это вопрос ядерной безопасности. Это вопрос не только между Украиной и россией, это вопрос всего мира», — подчеркнул глава Минэнерго.

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