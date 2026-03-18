ЕС может разблокировать кредит для Украины в считаные дни
После предоставления Украиной согласия на ремонт нефтепровода «Дружба», вопрос кредита для Киева в размере 90 млрд евро может решиться до заседания Евросовета 19−20 марта.
Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.
«Что касается кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что в скором времени увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно состояться до заседания Европейского совета (19−20 марта, — ред.)», — сказала она.
Пиньо отметила, что Европейская комиссия «с радостью» приняла согласие Киева принять финансовую и техническую поддержку, предложенную ЕС.
Представитель ЕК добавила, что эксперты готовы отправиться в Украину для того, чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена и поставки нефти были возобновлены.
17 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для возобновления «Дружбы».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на обходной линии близятся к завершению. По его словам, насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно через полтора месяца.
Тогда же ожидается и полное восстановление потоков, если, заметил президент Украины, россия не будет наносить новые удары.
Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, однако для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.
Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов рф, а Венгрия и Словакия ссылаются на «спутниковые снимки» и хотят проверки объекта.
Поделиться новостью
Также по теме
Экспорт вооружений — зачем это Украине и сколько денег может принести
Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать: названы сроки
Больше зарплаты и отпуска: какие обновления ожидают трудовое законодательство Украины
Правительство расширяет критерии определения предприятий критически важными — детали
Литва выделяет 10 млн евро в рамках программы Ukraine Facility