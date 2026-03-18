ЕС может разблокировать кредит для Украины в считаные дни

После предоставления Украиной согласия на ремонт нефтепровода «Дружба», вопрос кредита для Киева в размере 90 млрд евро может решиться до заседания Евросовета 19−20 марта.
Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе.
«Что касается кредита, этого чрезвычайно важного кредита для Украины, то дискуссии продолжаются, и мы надеемся и уверены, что в скором времени увидим определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно состояться до заседания Европейского совета (19−20 марта, — ред.)», — сказала она.
Пиньо отметила, что Европейская комиссия «с радостью» приняла согласие Киева принять финансовую и техническую поддержку, предложенную ЕС.
Представитель ЕК добавила, что эксперты готовы отправиться в Украину для того, чтобы убедиться, что вся необходимая работа будет выполнена и поставки нефти были возобновлены.
17 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина приняла предложение Евросоюза о финансовой и технической поддержке для возобновления «Дружбы».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонтные работы на обходной линии близятся к завершению. По его словам, насосная станция Броды восстановит техническую работоспособность примерно через полтора месяца.
Тогда же ожидается и полное восстановление потоков, если, заметил президент Украины, россия не будет наносить новые удары.
Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре 2025 года, однако для финальной выплаты нужно принять дополнительный законопроект. Его сейчас блокируют Будапешт и Братислава.
Орбан тормозит процесс из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Украина заявляла, что поставки остановились из-за ударов рф, а Венгрия и Словакия ссылаются на «спутниковые снимки» и хотят проверки объекта.
По материалам:
РБК-Україна
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
