ЕС может повысить стоимость виз уже в 2024 году — Finance.ua

ЕС может повысить стоимость виз уже в 2024 году Сегодня 19:14 — Мир

ЕС может повысить стоимость виз уже в 2024 году

Стоимость визы возрастет на 12%, с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Об этом сообщает У Европейской комиссии возникло предложение о повышении базового сбора за шенгенские визы в 2024 году, мотивированное ростом инфляции в ЕС. Если эта инициатива будет принята,, с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Об этом сообщает European Commission

Как известно, Шенгенские визы необходимы гражданам стран, не входящих в ЕС и не пользующихся 90-дневным безвизовым режимом ЕС и Шенгенской зоны.

ЕС также планирует еще больше повысить плату для стран, которые не сотрудничают в вопросах реадмиссии. Для таких стран стоимость увеличится со 120 до 135 евро и со 160 до 180 евро соответственно.

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Комиссия подчеркивает, что предложенное повышение цен связано с ростом уровня инфляции в ЕС.

Кроме того, ЕС объявил о планах внедрения цифровой шенгенской визы, которая будет выдаваться только с помощью цифровых технологий. Это позволит путешественникам подавать онлайн заявки независимо от страны, которую они планируют посетить.

Цифровая версия заменит нынешнюю систему наклеек в паспортах. Ожидается, что цифровая платформа будет введена в 2028 году.

Подчеркивается, что в случае, если ЕС примет изменения, они вступят в силу через 20 дней после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

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