ЕС может начать регулировать цены на газ — допускает ограничение цены — Finance.ua
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ЕС может начать регулировать цены на газ — допускает ограничение цены

Сегодня 11:14Энергетика
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ЕС может начать регулировать цены на газ — допускает ограничение ценыЕС может начать регулировать цены на газ — допускает ограничение цены
Евросоюз может вмешаться в энергетический рынок блока и ограничить цены на природный газ, если россия, крупнейший поставщик ЕС, ограничит или перекроет поток.
Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
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Такой шаг станет частью пакета мер по замене импорта российского газа после вторжения россии в Украину. Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе или во всем ЕС, когда рынки газа больше не смогут соответствовать спросу и предложению.
В Евросоюзе растет обеспокоенность относительно поставок российского газа, особенно на фоне прекращения прокачки в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за голубое топливо. Блок заверил, что такой механизм нарушил бы санкции в результате привлечения к процессу Центрального банка России, операции с которым запрещены.
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Если ситуация с газом станет критической, введение «потолка» цены (прайс-кепов) будет временным, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте документа. Принятие Еврокомиссией ожидается 18 мая, но к тому времени он еще может претерпеть изменения.
Кроме того, документ содержит ряд краткосрочных мер по стабилизации рынка. В частности, правительствам хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ, а сырьевым торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности для торговцев сырьевыми товарами и другие.
Планируется, что такие временные меры не продлятся дольше июня 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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