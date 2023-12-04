ЕС готов помочь Украине расследовать экологические преступления рф: масштабы огромны — Finance.ua

ЕС готов помочь Украине расследовать экологические преступления рф: масштабы огромны Сегодня 21:34 — Мир

ЕС готов помочь Украине расследовать экологические преступления рф: масштабы огромны, www.epravda.com

Европейский Союз готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений россии, поскольку их масштаб огромен, но правовой контекст этих преступлений не очень определен.

Об этом пишет DW со ссылкой на заместителя генерального директора директората Еврокомиссии по юстиции Нильса Берндта.

По его словам, «масштабы вероятных экологических преступлений, совершенных в Украине, огромны».

«Мы не можем вспомнить что-либо подобное из прошлого. При этом правовой контекст этих преступлений не очень четкий», — признает он.

Однако, по словам Берндта, Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине расследовать возможные экологические преступления россии.

В этом контексте Нильс Берндт также отметил, что в современной истории уже есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов.

Как пишет DW, ущерб экологии Украины в результате войны Киев оценивает в 56,7 миллиарда евро. Страна занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий — это 30% территории.

Крупнейшим преступлением экоцида россии в Украине министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец называет подрыв дамбы Каховской ГЭС в июне этого года, который совершили российские военные.

На восстановление лесов и национальных парков, где продолжаются военные действия, уйдет не менее 20 лет, говорит министр.

Также, по его данным, военные действия уже привели к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов.

Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия, по их оценкам, ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документирует конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киев официально зафиксировал 2900 подобных преступлений.

Економічна Правда По материалам:

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