ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах, — глава Европарламента Сегодня 14:22

ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах, — глава Европарламента

Европейский Союз должен играть центральную роль в мирных переговорах по Украине. Но чтобы действовать с позиции силы, Европа должна укреплять свои оборонные возможности.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава Европарламента Роберта Метсола.

«Я считаю, что справедливый и длительный мир в Украине отвечает также интересам Соединенных Штатов. Никто не хочет видеть путина в Киеве», — сказала Метсола, комментируя заявления США о том, что у Европы нет места за столом переговоров.

Что касается гарантий безопасности для Украины, глава Европарламента считает, что международное сообщество должно выступать единым фронтом, и Европа несет особую ответственность. Она напомнила, что ЕС предоставил 135 млрд евро помощи для обеспечения финансовой стабильности и обороны Украины, а это больше, чем любой другой союзник.

«Безопасность Украины — это безопасность Европы, и именно поэтому ЕС должен играть центральную роль в мирных переговорах. Думаю, это общепризнано. Но чтобы действовать с позиции силы, мы должны укреплять собственные оборонные возможности. Если мы серьезно относимся к своей безопасности, наши финансовые обязательства должны отвечать угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — заявила Метсола.

Она добавила, что в прошлом году оборонный бюджет россии вырос на 42% и достиг 430 млрд евро, тогда как европейский, включая Великобританию, вырос всего на 12% - до 425 млрд евро.

«Наши избиратели уже выразили свою позицию на выборах в июне прошлого года. Они хотят, чтобы мы действовали быстрее, более решительно и, прежде всего, с уверенностью в себе», — подчеркнула глава Европарламента.

Метсола также прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европа должна «пробить свой путь» к переговорному столу. По ее словам, это снова подтверждает необходимость увеличения европейских оборонных расходов и укрепления уверенности в себе.

«Сейчас мы должны продемонстрировать лидерство и, самое главное, единство. Мы уже показали это единство, когда единогласно приняли пятнадцать пакетов санкций против россии, и сделать это снова. Мы будем сильными и влиятельными только тогда, когда будем говорить одним голосом», — считает президент Европейского парламента.

Она отметила, что Украина как кандидат на вступление в ЕС имеет общее будущее с Европой, поэтому в Европейском Союзе заинтересованы в обеспечении ее безопасности и стабильности.

«Если нам удастся сохранить единство, мы станем мощным партнером за переговорным столом», — подчеркнула Метсола.

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