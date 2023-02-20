Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции — Finance.ua

Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции Сегодня 22:26 — Фондовый рынок

Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson планирует сократить около 1400 рабочих мест в Швеции в рамках более широкого плана по сокращению расходов по всему миру.

Об этом пишет Reuters.

Ранее компания объявила о планах сократить расходы на 9 миллиардов крон ($880 миллионов) до конца 2023 года, поскольку спрос на некоторых рынках, в том числе в Северной Америке, замедляется.

Дальнейшие сокращения рабочих мест, которые насчитывают несколько тысяч в других странах, предположительно, будут объявлены в ближайшие дни, сообщили два источника, близкие к этому вопросу.

В последний раз Ericsson проводил большие сокращения в 2017 году, когда уволил тысячи работников и сосредоточился на исследованиях, чтобы вывести компанию из состояния убыточности.

В течение нескольких месяцев компания вела переговоры с профсоюзом своих работников в Швеции о том, как справиться с сокращением расходов.

По словам представителя компании, в настоящее время достигнута договоренность со шведскими профсоюзами о том, как управлять сокращением штата. Он добавил, что компания намерена провести сокращение в рамках добровольной программы.

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Економічна Правда По материалам:

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