Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции — Finance.ua
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Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции

Фондовый рынок
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Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции
Ericsson сократит 1400 рабочих мест в Швеции
Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson планирует сократить около 1400 рабочих мест в Швеции в рамках более широкого плана по сокращению расходов по всему миру.
Об этом пишет Reuters.
Ранее компания объявила о планах сократить расходы на 9 миллиардов крон ($880 миллионов) до конца 2023 года, поскольку спрос на некоторых рынках, в том числе в Северной Америке, замедляется.
Дальнейшие сокращения рабочих мест, которые насчитывают несколько тысяч в других странах, предположительно, будут объявлены в ближайшие дни, сообщили два источника, близкие к этому вопросу.
В последний раз Ericsson проводил большие сокращения в 2017 году, когда уволил тысячи работников и сосредоточился на исследованиях, чтобы вывести компанию из состояния убыточности.
В течение нескольких месяцев компания вела переговоры с профсоюзом своих работников в Швеции о том, как справиться с сокращением расходов.
По словам представителя компании, в настоящее время достигнута договоренность со шведскими профсоюзами о том, как управлять сокращением штата. Он добавил, что компания намерена провести сокращение в рамках добровольной программы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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