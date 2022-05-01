Эпоха ценового шока: Всемирный банк прогнозирует самый сильный ценовой кризис с 1970-х годов — Finance.ua

Эпоха ценового шока: Всемирный банк прогнозирует самый сильный ценовой кризис с 1970-х годов

Сегодня 21:00 — Мир

Всемирный банк прогнозирует сильнейший ценовой кризис в 2022 году с 1970-х годов из-за скачков цен на энергоносители, металлы и продукты питания.

Об этом говорится в новом обзоре товарного рынка.

Эксперты Всемирного банка прогнозируют рост цен на энергоносители в 2022 году на 50%, а другие товары — на 20%. В 2023-24 годах прогноз Всемирного банка Commodity Market Outlook предполагает снижение цен на все товары, но эксперты ожидают более высоких цен на всю пятилетку.

Отмечается, что последствия войны в Украине могут быть более длительными, чем в предыдущие кризисы.

В общем, мировая экономика испытала сильнейший шок цен на сырьевые товары с 1970-х годов. Однако сегодня у потребителей меньше возможностей заменить ископаемое топливо, поскольку рост цен теперь охватывает все секторы рынка. Ожидается, что среднегодовая цена на нефть марки Brent вырастет на 42% — до 100 долларов за баррель. Она упадет до 92 долларов в 2023 году, если перебои с поставками прекратятся, а добыча нефти в других странах кроме россии увеличится, а спрос вырастет.

Обзор товарного рынка предупреждает об опасностях нынешней практики снижения налогов и субсидий вместо принятия долгосрочных мер по снижению спроса и продвижению альтернативных источников энергии. Это может только усугубить дефицит предложения и усилить ценовое давление на энергетическом рынке. А вынужденный переход на более дорогие модели торговли, например, изменение логистики из-за смены поставщиков сырья, может привести к затяжной инфляции.

Ожидаемый рост цены на газ за год — до 111% в Европе — приводит к увеличению цены на удобрения почти на 70%. В результате сельхозпроизводство дорожает — в том числе за счет отказа от удобрений, снижения урожайности и того, что есть на рынке. Цены на продовольствие вырастут в среднем на 23%, а на пшеницу — более чем на 40%.

Подорожание пальмового масла ожидается самым сильным — более чем на 45%, что связано с запретом Индонезии на половину мирового производства, запретом его экспорта из страны 28 апреля из-за дефицита на внутреннем рынке.

Прогноз на 2023 год — снижение цен на продовольствие на 10% за счет увеличения поставок пшеницы из Аргентины, Бразилии и США. В этих условиях замещение ископаемых энергоресурсов чистыми энергоресурсами замедляется. В немалой степени причиной является скачок цен на алюминий, необходимый для альтернативной энергетики — расчетный рост на 37% в год, и никель — рост на 51%. Прогноз по металлам в целом — рост на 16%, железа, меди, никеля и алюминия — более чем на 22%, а драгоценные металлы, такие как золото, платина, серебро, подорожают всего на 3%.

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