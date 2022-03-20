Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite — Finance.ua

Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite

Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Компания Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite. В частности, компания направит доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Xbox присоединяется к нам в этих усилиях и передает свои чистые доходы от Fortnite в течение этого времени, чтобы мы могли предоставить большую помощь жителям Украины», — говорится в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Fortnite — это самая популярная игра среди молодежи — 400 миллионов человек играют во всем мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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