Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно - Укрэнерго — Finance.ua
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Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно - Укрэнерго

Сегодня 22:30Энергетика
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Энергосистема работает стабильно, экономить не&nbsp;нужно&nbsp;&mdash; Укрэнерго Энергосистема работает стабильно, экономить не нужно — Укрэнерго
В Украине работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Система работает стабильно, частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц. Об этом сообщает Укрэнерго. Украина контролирует все важные объекты энергетической инфраструктуры.
«Информация о захвате Запорожской АЭС оккупантами — фейк! НАЭК „Энергоатом“ сообщает, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме», — говорит пресс-служба.
Принудительные отключения электроэнергии не требуются и не применяются. Выключать вечером часть электроприборов не нужно.
«Сохраняя привычный режим электропотребления, вы помогаете нашим энергетикам держать равновесие в энергосистеме, что является важным условием для ее стабильной работы», — сообщает Укрэнерго.
По данным пресс-службы, с началом военных действий потребление электроэнергии украинцами снизилось. Почти все виды электростанций работают на пониженной мощности, некоторые энергоблоки остановлены из-за низкого потребления.
По материалам: УНІАН
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