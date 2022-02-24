Энергосистема работает без сбоев — Укрэнерго

Сегодня 15:30 — Энергетика

Энергосистема работает без сбоев — Укрэнерго

Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, а частота остается стабильной — 50 Гц.

Об этом на своем сайте сообщает НЭК Укрэнерго.

«ОЭС Украины и „остров Бурштынской ТЭС“ синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне», — говорится в сообщении.

Объекты магистральной сети на данный момент функционируют без перебоев.

НЭК «Укрэнерго» совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры Компании.

Диспетчерские центры НЭК «Укрэнерго» и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью