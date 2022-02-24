«ОЭС Украины и „остров Бурштынской ТЭС“ синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне», — говорится в сообщении.
Объекты магистральной сети на данный момент функционируют без перебоев.
НЭК «Укрэнерго» совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры Компании.
Диспетчерские центры НЭК «Укрэнерго» и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.