Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка — Finance.ua

Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка
Сегодня 13:23 — Фондовый рынок
Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новейшие инвестиционные проекты в стране.
Об этом сообщает Suomenmaa.
«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка», — заявили в компании.
Сравнительная операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.
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