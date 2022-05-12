Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка — Finance.ua

Энергокомпания Fortum уходит с российского рынка

Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Финская энергетическая компания Fortum объявила об уходе с российского рынка. До этого Fortum заморозила новейшие инвестиционные проекты в стране.

Об этом сообщает Suomenmaa

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка», — заявили в компании.

Сравнительная операционная прибыль Fortum за январь-март составила убыток в размере 438 млн евро по сравнению с прибылью почти в 1,2 млрд евро годом ранее.

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