Энергогигант США готовится к выходу из проектов в Северном море после 55 лет работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Энергогигант США готовится к выходу из проектов в Северном море после 55 лет работы

Фондовый рынок
0
Американская компания Chevron заявила, что намерена начать продажу своих нефтегазовых активов в Северном море Великобритании.
Об этом пишет агентство Reuters.
Решение Chevron будет означать выход американского энергетического гиганта из устаревшего бассейна залежей после более чем 55 лет работы в этом регионе.
Планируемая продажа происходит в то время, когда Chevron готовится к приобретению компании-конкурента Hess за 53 миллиарда долларов, что, как ранее сообщалось, будет включать продажу активов по всему миру на сумму от 10 до 15 миллиардов долларов.
«Этот выход станет последним шагом в постоянном отступлении ведущих нефтегазовых компаний из упадочного британского бассейна, ставшего пионером глубоководной добычи в 1970-х годах, поскольку они сосредотачиваются на новых активах по всему миру», — пишет агентство.
Активы Chevron включают 19,4% долю в нефтяном месторождении Clair на западе Шотландских островов, эксплуатируемого BP.
BP заявила, что рассматривает возможность третьего этапа разработки месторождения, известного как Clair South, являющегося одним из крупнейших неразработанных месторождений в Северном море.
Добыча нефти и газа в Великобритании упала с пикового уровня около 4,5 млн баррелей нефти в день в конце 1990-х годов до около 1,2 млн баррелей в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.