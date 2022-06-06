«Энергоатом» за пять месяцев 2022 года уплатил 11,3 млрд грн в госбюджет — Finance.ua
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«Энергоатом» за пять месяцев 2022 года уплатил 11,3 млрд грн в госбюджет

Сегодня 14:33Энергетика
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Стало известно, что ГП НАЭК «Энергоатом» за пять месяцев 2022 года уплатило 11,3 млрд грн в госбюджет. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Благодаря таким показателям „Энергоатом“ занял третье место среди всех налогоплательщиков в Украине и получил особую благодарность за финансовую поддержку Украины от Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками», — говорится в сообщении.
В прессслужбе напоминают, что, несмотря на военное положение, сокращение объемов производства электроэнергии и значительную задолженность перед компанией за поставленную электроэнергию, «Энергоатом» продолжает стабильно выплачивать заработную плату и другие социальные взносы, а также осуществлять все расходы на обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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