«Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок — Finance.ua

«Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок Сегодня 14:15 — Энергетика

НАЭК «Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок. При этом из соображений безопасности в военное время в компании не уточняют, энергоблок какой мощности и на какой АЭС был отключен.

Как сообщает пресс-служба компании в Телеграм-канале , во время капремонта производится полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

«Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП «НАЭК „Энергоатом“ для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года», — говорится в сообщении.

Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь из девяти энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государстве территории.

В компании отметили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию для собственных потребностей от энергосистемы Украины.

УНІАН По материалам:

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