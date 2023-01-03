«Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок — Finance.ua
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«Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок

Энергетика
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НАЭК «Энергоатом» выводит в плановый капитальный ремонт один энергоблок. При этом из соображений безопасности в военное время в компании не уточняют, энергоблок какой мощности и на какой АЭС был отключен.
Как сообщает пресс-служба компании в Телеграм-канале, во время капремонта производится полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.
«Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП «НАЭК „Энергоатом“ для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года», — говорится в сообщении.
Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь из девяти энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государстве территории.
В компании отметили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию для собственных потребностей от энергосистемы Украины.
По материалам:
УНІАН
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