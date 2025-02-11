«Энергоатом» выплатил 12 млрд грн долга «Гарантированному покупателю» — Finance.ua

«Энергоатом» выплатил 12 млрд грн долга «Гарантированному покупателю» Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Хозяйственный суд Киева 5 февраля закрыл производство по делу об удержании многомиллиардного долга с НАЭК «Энергоатом» перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель» за предоставленные услуги по обеспечению доступности электроэнергии для населения.

Соответствующая информация содержится в судебном реестре, сообщает отраслевое издание ExPro.

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» подало в суд иск против «Энергоатома» по взысканию 14,4 млрд грн долга по механизму ПСО для населения, из которых 12,4 млрд грн составила основная задолженность.

Согласно материалам суда, истец утверждал, что «Энергоатом» не выполнил обязательство по договору о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, нарушив условия полной и своевременной оплаты стоимости услуг за период с февраля 2023 года по июнь 2024 года.

Однако 24 декабря 2024 года был произведен последний платеж, которым спорная задолженность фактически погашена в полном объеме.

Діло По материалам:

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