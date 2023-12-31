«Энергоатом» в 2023 году увеличил доход от продаж электроэнергии на 30% — Finance.ua

«Энергоатом» в 2023 году увеличил доход от продаж электроэнергии на 30% Сегодня 10:20 — Фондовый рынок

По итогам 2023 года доходы Государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» выросли на 30% по отношению к 2022 году и достигли 190 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Как отметил руководитель «Энергоатома» Петр Котин, динамичное развитие предприятия позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию.

В частности, из этих средств было уплачено более 124,4 миллиарда гривен в рамках выполнения ПСО или другими словами — в поддержку низких тарифов для населения.

«Несмотря на военное время, существенное сокращение объемов потребления электроэнергии и потерю мощностей временно оккупированной Запорожской АЭС нам удалось реализовать комплекс мер по повышению экономической эффективности деятельности Энергоатома. Именно это позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию для населения», — сказал он.

В 2024 году «Энергоатом» планирует заработать 253,3 миллиарда гривен. Рост себестоимости добычи электроэнергии сохраняется на уровне 26,6%.

НАЕК Енергоатом По материалам:

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