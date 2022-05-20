«Энергоатом» с начала года увеличил выплаты в бюджет почти в два раза — до 8,9 млрд грн — Finance.ua
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«Энергоатом» с начала года увеличил выплаты в бюджет почти в два раза — до 8,9 млрд грн

Сегодня 15:43Фондовый рынок
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НАЭК «Энергоатом» с начала 2022 года довела уровень платежей в бюджет до 8,9 млрд грн, что почти вдвое больше, чем за январь-май прошлого года.
Согласно ее сообщению в телеграм-канале, в четверг НАЭК произвела очередную оплату части чистой прибыли за 2021 год в размере 2,6 млрд грн.
По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, приведенным в сообщении, в условиях войны компания считает выплаты в бюджет, который имеет очень большую нагрузку, приоритетными.
«Поэтому мы и отказались от механизма рассрочки выплат, который сегодня позволяет налогоплательщикам растягивать их выплаты во времени. Будем зарабатывать, когда наступит мир. Тогда нам понадобятся средства для восстановления ЗАЭС и ускоренного развития атомной энергетики государства», — отметил Котин.
Как сообщалось, НАЭК «Энергоатом» в первом квартале текущего года уплатил в государственный бюджет свыше 4,8 млрд грн, что на треть, или почти на 1,2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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