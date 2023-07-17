«Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок-тысячник — Finance.ua

«Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок-тысячник Сегодня 15:34

НАЭК «Энергоатом» подключил к сети еще один энергоблок мощностью 1000 мегаватт, таким образом заранее завершив плановый ремонт.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики в Facebook , ремонт был завершен на 3 дня раньше установленного срока. Однако, из соображений безопасности, компания не называет, какой именно энергоблок на украинских АЭС был запущен.

«В целом за прошедшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии. Генерация полностью покрывает потребности потребителей», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике, которая проходит в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Это позволяет объединенной энергосистеме Украины «укрепиться» дополнительными 1000 МВт электроэнергии, а значит уменьшить вероятность дефицита энергоресурса для потребителей.

В июне из ремонта на 20 дней раньше уже вышел один из блоков-«тысячников» АЭС. Досрочный выход из ремонта атомного блока стал особенно актуальным из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Из-за террористических действий окупантов гидрогенерация сегодня не работает на ту мощность, которую прогнозировали. Поэтому поддержка со стороны других генераций очень важна для стабильной работы системы.

УНІАН По материалам:

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