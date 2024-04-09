«Энергоатом» планирует построить украинский завод по производству ядерного топлива — Finance.ua

«Энергоатом» планирует построить украинский завод по производству ядерного топлива Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

НАЭК «Энергоатом» запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на слова и.о. председателя правления компании Петра Котина.

«Завод мы решили разместить возле города Южноукраинска. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города», — сказал Котин.

Он добавил, что производство будет базироваться на технологиях американской компании Westinghouse.

Тепловыделяющая сборка является конечным продуктом, используемым в качестве топлива атомных электростанций.

Економічна Правда По материалам:

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