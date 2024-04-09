«Энергоатом» отреагировал на удары дронов по ЗАЭС: попытка россии скрыть свои намерения — Finance.ua

«Энергоатом» отреагировал на удары дронов по ЗАЭС: попытка россии скрыть свои намерения Сегодня 13:28 — Энергетика

рф вывела свою пропаганду на новый уровень. Обвинения в сторону Украины в ударах дронов по ЗАЭС имеют целью попытки скрыть собственные намерения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Энергоатома».

Как отмечает «Энергоатом», россия манипулирует мнением МАГАТЭ, а также мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

«Кремлевские лживые заявления относительно якобы атак дронами со стороны Украины являются ничем иным, как попыткой скрыть собственные намерения совершить теракт или скрыть уже произошедшие на станции серьезные аварийные события», — добавляет «Энергоатом».

Причинами российского ИПСО являются:

оккупация ЗАЭС;

превращение станции в военную базу;

недопуск сотрудников МАГАТЭ на отдельные объекты станции;

недопуск квалифицированного украинского персонала;

игнорирование принятых резолюций.

Единственным путем недопущения аварии является:

выполнение резолюции МАГАТЭ;

вывод российских террористов со станции;

передача ЗАЭС под контроль Украины;

разминирование близлежащих территорий.

«Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма. Опасная игра окупантов на ядерном объекте должна прекратиться», — добавляет «Энергоатом».

7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали об атаке неизвестного беспилотника по территории и одному из защитных куполов оккупированной Запорожской АЭС. Российский «Росатом» сразу обвинил Киев в якобы трех атаках дронов, однако в Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли эти обвинения.

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