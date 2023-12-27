«Энергоатом» обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС — Finance.ua

«Энергоатом» обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС Сегодня 20:23 — Фондовый рынок

Реактор Westinghouse, который планируют закупить для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, обойдется Украине в 437,5 млн долларов.

Это следует из объявления НАЭК «Энергоатом», опубликованного в системе Prozorro.

Контракт с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеет гриф «Коммерческая тайна».

В то же время, согласно объявлению, реакторная установка АР1000 стоит 437,5 млн долларов (16,4 млрд грн по текущему курсу).

Westinghouse Electric Company LLC должна поставить ее не позднее 30 ноября 2027 года.

Напоминаем:

Соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 «Энергоатом» и Westinghouse было подписано 17 декабря.

На площадке Хмельницкой АЭС будет реализовываться пилотный проект строительства энергоблоков АР1000.

В Украине планируется построить девять энергоблоков по технологии АР1000. Это предполагает решение Кабинета министров Украины и меморандумы, заключенные между «Энергоатом» и Westinghouse Electric Company.

Сегодня на Хмельницкой АЭС планируется достройка энергоблоков № 3 и № 4.

Ожидается принятие Верховной Радой Закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3, 4 Хмельницкой АЭС».

Общее состояние строительной части к моменту прекращения работ энергоблока № 3 — 75%, энергоблока № 4 — 28%.

Економічна Правда По материалам:

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