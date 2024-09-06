Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС — Finance.ua

Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС
Энергетики 5 сентября в 14:40 вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи во временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (Энергодар, Запорожская область).
Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» в Telegram-канале.
Таким образом, согласно сообщению, питание временно оккупированной ЗАЭС из украинской энергосистемы по двум линиям возобновлено.
Как сообщали «Українськi Новини», из-за российских обстрелов 2 сентября произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которые ЗАЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.
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