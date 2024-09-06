Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС

Энергетика
35
Энергетики 5 сентября в 14:40 вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи во временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​(Энергодар, Запорожская область).
Об этом говорится в сообщении национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» в Telegram-канале.
Таким образом, согласно сообщению, питание временно оккупированной ЗАЭС из украинской энергосистемы по двум линиям возобновлено.
Как сообщали «Українськi Новини», из-за российских обстрелов 2 сентября произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которые ЗАЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.