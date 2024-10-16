«Энергетическая подушка»: запасы газа в Украине превысили 12,8 млрд кубов — Finance.ua

«Энергетическая подушка»: запасы газа в Украине превысили 12,8 млрд кубов Сегодня 16:33 — Энергетика

Запасы природного газа в украинских ПХГ превысили 12,8 млрд куб м по состоянию на 15 октября.

По данным ExPro , в начале прошлой недели (7 октября) объемы закачки природного газа в украинские хранилища достигли наивысшего значения с начала года — 32,8 млн куб м.

Росту объемов закачки способствуют, помимо высокой добычи, также относительно высокие показатели поставки газа в Украину — 11 млн куб. м в сутки. Весь природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» закупает из Европы, закачивается в «таможенный склад». Кроме того, реэкспорт газа из украинских хранилищ стабилизировался на уровне 1,1 млн куб. м в сутки, что существенно ниже объемов импорта.

Учитывая продление сезона закачки и стабильных закупок «Нафтогаза», правительственный план в 13,2 млрд куб м газа в хранилищах до 1 ноября реален, накопление ресурса к зиме идет по плану.

Хвиля По материалам:

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