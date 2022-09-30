«Энергетическая компания Украины» начинает поставки электроэнергии в Польшу — Finance.ua

«Энергетическая компания Украины» начинает поставки электроэнергии в Польшу Сегодня 13:32 — Энергетика

«Энергетическая компания Украины» начинает поставки электроэнергии в Польшу

Акционерное общество «Энергетическая компания Украины» с 1 октября начнет поставки электроэнергии в Польшу, увеличив тем самым долю государства в экспорте электроэнергии в Польшу до 50%.

Как сообщается в сообщении государственного энерготрейдера, он получил право экспортировать электроэнергию в соседнее государство мощностью 110 МВт в результате победы в дневном аукционе, который 29 сентября провел оператор системы передачи — НЭК «Укрэнерго».

«В результате конкурентной борьбы государственный энерготрейдер потеснил доминирующего частного игрока и получил право на поставку 50% предложенного на аукционе объема экспорта», — говорится в нем.

По словам генерального директора ЭКУ Виталия Бутенко, это двойная победа для государства, поскольку в последние годы государственные компании не экспортировали электроэнергию в Польшу, и теперь государство снова будет зарабатывать там, где раньше зарабатывали только частные компании.

Во-вторых, отметил он, успешный выход ЭКУ на рынок экспорта электроэнергии прекратил доминирование одного частного игрока на этом направлении, что увеличит доходы еще одной государственной компании в лице «Укрэнерго».

Как указывают в ЭКУ, только за один день «Укрэнерго» получило почти 35% всего, что заработало на польском направлении за предыдущие пять месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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