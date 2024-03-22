Емпатія в дії: проєкт Moneyveo «Почуй серцем» — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Емпатія в дії: проєкт Moneyveo «Почуй серцем» Сегодня 09:50 — Фондовый рынок

Вызовы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день, нуждаются не только в материальной поддержке, но и в эмоциональном вовлечении. Сострадание и помощь друг другу стали нашим оружием. Поэтому неудивительно, что сегодня все больше и больше компаний приобщаются к инициативе добра и помощи нуждающимся.

Так, финтех-компания Moneyveo в 2023 году положила начало новому формату взаимодействия с клиентами с целью поднятия коммуникации на новый уровень и облегчения жизни клиентам. Проект «Услышь сердцем» призван не только решать технические проблемы пользователей, но и слышать и реагировать на их личные боли. Это позволяет специалистам контакт-центра выйти за рамки ожиданий своих клиентов и помогать еще больше в рамках возможностей компании. Такая эмпатия выстраивает эмоциональную связь между Moneyveo и ее клиентами, основанную на доверии и поддержке.

История возникновения проекта «Услышь сердцем» началась с обычного разговора оператоки и клиентки. В ходе диалога выяснилось, что женщина хочет взять кредит на покупку амуниции для своего мужа-военнослужащего. Это растрогало специалистку и она решила действовать согласно внутреннему желанию помочь. За средства компании было закуплено все необходимое и уже через пару дней клиентка получила посылку для мужа, в том числе берцы, тактический ремень и аптечку с лекарствами.

В 2024 году Moneyveo продолжила работу проекта и уже имеет ряд успешных кейсов помощи клиентам. К примеру, компания купила детскую зимнюю одежду для семьи переселенцев, которая обратилась за кредитом с этой целью.

Другой клиент обратился за кредитом, чтобы купить деткам подарки к празднику. После сложной операции мужчина стал временно нетрудоспособным и не имел возможности поздравить малышей. Компания отправила посылку сладостей, чтобы поднять настроение детям и их родителям.

Была история, когда клиентка, которая обратилась в компанию, ожидала операцию и осталась одна в тяжелое для себя время. Команда Moneyveo отправила ей цветы, а специалист все время общался с женщиной, поддерживая обычными разговорами. Это помогло ей пройти тяжелое испытание и не чувствовать себя одинокой.

Женщине, чей дом пострадал в результате атаки врагом, был направлен набор для комфортного пребывания в укрытии во время длительных воздушных тревог.

А история с этим клиентом поразила всю команду. Военнослужащий, получивший ранения в ходе боевых действий и находившийся в госпитале, обратился с просьбой предоставить кредит, потому что не хватало денег на лекарства и продукты. Команда немедленно собрала все необходимое по его запросу и отправила защитнику посылку. Мужчина был сердечно благодарен за поддержку.

Такая реакция клиентов — самая большая мотивация для команды Moneyveo. Это вдохновляет и мотивирует. Даря радость другим, операторы черпают в этом драйв и силу в эти неспокойные времена.

В Moneyveo убеждают, что и впредь будут делать все, чтобы предоставлять образцовый сервис, превосходя ожидания своих клиентов.

По материалам: Moneyveo

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