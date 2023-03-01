Эмират ОАЭ запустит свободную зону для криптокомпаний — Finance.ua

Эмират ОАЭ запустит свободную зону для криптокомпаний Сегодня 03:34 — Финтех и Карты

Эмират ОАЭ запустит свободную зону для криптокомпаний

Рас-Аль-Хайма, один из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), намерен открыть свободную зону для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами.

RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) будет «специально созданной свободной зоной для нерегулируемой деятельности в секторе виртуальных активов, способствующей инновациям». Прием заявок будет открыт во втором квартале 2023 года.

Свободная зона будет предназначена для поставщиков услуг цифровых и виртуальных активов в новых технологиях, таких как метавселенная, блокчейн, служебные токены, кошельки виртуальных активов, невзаимозаменяемые токены (NFT), децентрализованные автономные организации (DAO), децентрализованные приложения (DApps) и другие предприятия, связанные с Web3.

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«Мы строим свободную зону для компаний будущего. Будучи первой в мире свободной зоной, предназначенной исключительно для компаний, занимающихся цифровыми и виртуальными активами, мы надеемся поддержать амбиции предпринимателей со всего мира», — сказал шейх Мохаммед бин Хумайд бин Абдулла Аль-Кассими, глава Международного корпоративного центра RAK, оператора новой свободной зоны.

Свободные зоны, или зоны свободной торговли в ОАЭ — это области, где предприниматели владеют 100% своего бизнеса и имеют свои собственные налоговые схемы и нормативно-правовую базу, за исключением уголовного законодательства ОАЭ.

Новая свободная зона добавляется в более чем 40 междисциплинарных свободных зон в стране, которые привлекли многочисленные крипто-, блокчейн- и Web3-фирмы, включая Dubai Multi Commodities Center (DMCC), DIFC и ADGM.

ОАЭ зарекомендовали себя как дальновидный центр криптофирм, которые присматриваются к юрисдикциям с более дружественными правилами. В марте 2022 года Дубай обнародовал свой закон о виртуальных активах вместе с Управлением по регулированию виртуальных активов, чтобы защитить инвесторов и установить стандарты для индустрии цифровых активов.

В сентябре 2022 года Управление по регулированию финансовых услуг — регулятор ADGM — опубликовало руководящие принципы своего подхода к регулированию и надзору за новым классом активов и его поставщиками услуг.

cryptomisto По материалам:

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