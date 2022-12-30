Эмбарго на российскую нефть и возврат НДС: что будет с ценами на топливо в 2023 году — Finance.ua

Эмбарго на российскую нефть и возврат НДС: что будет с ценами на топливо в 2023 году Сегодня 19:48 — Энергетика

Эмбарго на российскую нефть и возврат НДС: что будет с ценами на топливо в 2023 году

Цена горючего будет оставаться высокой из-за возврата НДС, прогнозируют в НБУ. Эксперты рынка энергетики также назвали ряд драйверов роста цены бензина и дизеля.

С 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%, а акциз вырастет до 213 евро и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо соответственно. Исключение будет только если горючее пойдет на нужды военным, пишет 24 канал.

НБУ отметили, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами — до 20%.

Геннадий Рябцев, член Экспертного совета Министерства энергетики, прогнозирует, что драйверов роста цены горючего в следующем году может быть несколько.

«Несовершенство логистических цепочек и отсутствие возложенной на трейдеров ответственности. Отсутствие в государстве каких-либо средств контроля и сокращения объемов поставок нефтепродуктов на европейский рынок после введения эмбарго как 5 декабря, так и 5 февраля следующего года», — заявил он.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн также отмечает, что в результате эмбарго на российские нефтепродукты цена горючего может возрасти.

«Я это не исключаю, потому что это значит, Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа — очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллионов тонн в месяц. У нас (в Украине. — Ред.), вероятно, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц — очень существенные объемы», — говорит Куюн.

Как вырастет цена горючего в 2023 году

Директор «А-95» считает, что в Европе постараются заменить российские нефтепродукты и будут покупать не у агрессора. Однако следует отметить тот факт, что все эти новые источники поставки дальние. Речь идет об Азии, Арабских странах. Также из-за этого вырастет и цена, ведь возрастет стоимость логистики.

«Из Индии, например, танкер идет три недели, а из российского Приморска — три дня. Конечно, это другое транспортное плечо, другие цены и так далее. Поэтому я не исключаю, что из-за этого ажиотажа и большого спроса цена может расти до какого-то периода, пока рынок не найдет замену этим ресурсам, а потом, когда это выйдет на какие-то стабильные рельсы, я думаю, что цена уравновешивается. Эта транспортная составляющая — она большая, это будет дороже, чем из россии везти, но это не какие-то космические цифры. Условно говоря, это будет дороже на две-три гривны за литр — это максимум», — прогнозирует Куюн.

Поэтому нельзя сказать, что это в разы или в десятки процентов удорожания. Я не исключаю, что эти месяцы до 5 февраля и февраль — они будут напряженные, а напряжение — это всегда высокая цена.

«Но опять-таки мы живем в такое время, что никто ничего утвердительно сказать не может. Смотрите, как все ожидали нефтяного эмбарго, возможно, это россияне разгоняли. „Все пропало, цены взлетят, нефти не будет, дефицит“. И что? Неделя-две мы прожили с этим, а цены не то что не выросли, они упали, поэтому вот как будет с продуктом, здесь тоже трудно утверждать. В принципе, по теории, как оно должно быть: рост цены, это подтянет стоимость на мировом рынке», — добавил эксперт.

Справка Finance.ua:

с 5 декабря действует эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией;

такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны;

с 5 февраля следующего года эти же ограничения будут касаться и российских нефтепродуктов.

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Телеканал 24 По материалам:

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