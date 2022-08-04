Элитные квартиры Проминвеста в Конча-Заспе продадут — Finance.ua

Элитные квартиры Проминвеста в Конча-Заспе продадут Сегодня 19:29 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу недвижимость Проминвестбанк а в элитном пригороде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, 9 и 11 августа в системе Prozorro.Продажи состоятся семь аукционов, лотами на которых станут квартиры в таунхаусах и земельные участки в элитном пригороде Киева — пгт. Козин в 20 минутах езды от столицы. Активы на торги выставят впервые.

Выставленные на продажу квартиры (цокольный, первый, второй этажи и мансарда) расположены в таунхаусах, по адресу: Киевская обл., Обуховский р., пгт. Козин, переулок Молодежный, дом 3а. Кроме квартиры в состав каждого лота входит приусадебный участок с целевым назначением — для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

Так, 9 августа пройдут аукционы по продаже четырех квартир, площадью от 400 до 578 кв.м каждая. Начальная стоимость квартиры колеблется в пределах 3,5 млн грн. В целом начальная стоимость 4-х квартир составляет 14,37 млн грн.

А уже на 11 августа запланированы аукционы по продаже еще трех квартир. Их стартовая цена колеблется от 3,5 млн грн. до 4,4 млн грн. Общая стоимость квартир составляет 11,39 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами Проминвестбанка.

Напомним, в конце июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал продажу активов ликвидируемого Проминвестбанка. Первыми лотами стали права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.

Фінансовий клуб По материалам:

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