Элитная недвижимость, яхты и самолет: обнаружены активы высокопоставленного чиновника и его семьи — Finance.ua

Элитная недвижимость, яхты и самолет: обнаружены активы высокопоставленного чиновника и его семьи Сегодня 12:35 — Криминал

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов по запросу Национальной полиции Украины разыскало активы должностного лица, который долгое время использовал свое служебное положение для незаконного обогащения.

Об этом сообщает АРМА

Среди обнаруженных и разысканных АРМА активов:

22 объекта недвижимости,

9 земельных участков;

6 элитных автомобилей;

корпоративные права в украинских компаниях на сумму свыше 1,5 млн грн;

4 единицы морского транспорта;

частный самолет.

Кроме того, за рубежом АРМА установило наличие объектов элитной жилой недвижимости в центре города Милан (Италия), двух автомобилей на территории Люксембурга, а также корпоративных прав в одной из люксембургских компаний на сумму 12 тысяч евро, принадлежащих членам семьи высокопоставленного чиновника.

Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительный орган для принятия мер по наложению ареста и последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.

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