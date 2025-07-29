Элитная недвижимость, яхты и самолет: обнаружены активы высокопоставленного чиновника и его семьи — Finance.ua

Элитная недвижимость, яхты и самолет: обнаружены активы высокопоставленного чиновника и его семьи
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов по запросу Национальной полиции Украины разыскало активы должностного лица, который долгое время использовал свое служебное положение для незаконного обогащения.
Об этом сообщает АРМА.
Среди обнаруженных и разысканных АРМА активов:
- 22 объекта недвижимости,
- 9 земельных участков;
- 6 элитных автомобилей;
- корпоративные права в украинских компаниях на сумму свыше 1,5 млн грн;
- 4 единицы морского транспорта;
- частный самолет.
Кроме того, за рубежом АРМА установило наличие объектов элитной жилой недвижимости в центре города Милан (Италия), двух автомобилей на территории Люксембурга, а также корпоративных прав в одной из люксембургских компаний на сумму 12 тысяч евро, принадлежащих членам семьи высокопоставленного чиновника.
Информация о выявленных активах уже передана в правоохранительный орган для принятия мер по наложению ареста и последующего процессуального сопровождения и передачи в управление АРМА.
Поделиться новостью