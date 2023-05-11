Элеваторы добавили к критической инфраструктуре Украины — Finance.ua

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Элеваторы добавили к критической инфраструктуре Украины

Казна и Политика
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Элеваторы добавили к критической инфраструктуре Украины
Элеваторы добавили к критической инфраструктуре Украины
Кабмин расширил перечень объектов, относящихся к критической инфраструктуре. В частности, в список добавили элеваторы. На заседании во вторник, 9 мая, Кабинет министров расширил список секторов критической инфраструктуры.
«Внесли изменения в список секторов критической инфраструктуры, утвержденный постановлением КМУ от 09.10.2020 № 1109», — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет usm.media.
К критической инфраструктуре в сфере «Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс» также отнесли эксплуатацию элеваторов.
Согласно постановлению Кабмина, критическая инфраструктура — это совокупность объектов инфраструктуры государства, наиболее важных для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения. В частности, речь идет о таких отраслях, как транспорт, продовольствие (сюда также входят порты Украины).
Как ранее сообщал USM, агрокомпания «Нибулон» планирует построить новый элеватор, рассчитанный на одновременное хранение 118,5 тысячи тонн зерновых, на своем филиале «Бессарабский».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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