Электронное трудоустройство: Рада поддержала законопроект в первом чтении
В Украине могут упростить процедуру трудоустройства, разрешив заключать трудовые договоры полностью онлайн. Верховная Рада сделала первый шаг к запуску электронного документооборота в сфере трудовых отношений.
Об этом говорится в сообщении парламента.
Так, 15 января 2026 года парламент принял за основу законопроект № 14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота во время трудоустройства.
В чем суть изменений
Цель законопроекта — создать правовые условия для:
- заключения трудовых договоров в электронной форме;
- использования квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи;
- отказа от обязательного физического представления документов, удостоверяющих личность.
Как предлагают оформлять трудовой договор
Законопроект предусматривает новую редакцию части четвертой статьи 24 КЗоТ. Согласно ей:
- идентификация работника будет происходить через подписание электронного трудового договора КЭП или УЭП;
- работодатель и работник смогут по взаимному согласию договориться о создании, обмене и хранении персональных данных и кадровых документов в электронном виде;
- электронный оборот документов будет осуществляться с соблюдением законов об электронных документах и электронной идентификации.
Для чего это
Авторы законопроекта отмечают, что электронное трудоустройство имеет особое значение в условиях военного положения.
Значительная часть трудоспособного населения находится далеко от места жительства, а отмена требования физического присутствия:
- расширяет доступ к работе для граждан;
- упрощает наем работников для бизнеса;
- способствует восстановлению экономической активности, в частности, на деоккупированных территориях.
В случае окончательного принятия закон может существенно изменить подход к трудоустройству в Украине и сделать его более гибким и доступным.
