Электронное трудоустройство: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Электронное трудоустройство: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Электронное трудоустройство: Рада поддержала законопроект в первом чтении
В Украине могут упростить процедуру трудоустройства, разрешив заключать трудовые договоры полностью онлайн. Верховная Рада сделала первый шаг к запуску электронного документооборота в сфере трудовых отношений.
Об этом говорится в сообщении парламента.
Так, 15 января 2026 года парламент принял за основу законопроект № 14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота во время трудоустройства.

В чем суть изменений

Цель законопроекта — создать правовые условия для:
  • заключения трудовых договоров в электронной форме;
  • использования квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи;
  • отказа от обязательного физического представления документов, удостоверяющих личность.

Как предлагают оформлять трудовой договор

Законопроект предусматривает новую редакцию части четвертой статьи 24 КЗоТ. Согласно ей:
  • идентификация работника будет происходить через подписание электронного трудового договора КЭП или УЭП;
  • работодатель и работник смогут по взаимному согласию договориться о создании, обмене и хранении персональных данных и кадровых документов в электронном виде;
  • электронный оборот документов будет осуществляться с соблюдением законов об электронных документах и ​​электронной идентификации.

Для чего это

Авторы законопроекта отмечают, что электронное трудоустройство имеет особое значение в условиях военного положения.
Значительная часть трудоспособного населения находится далеко от места жительства, а отмена требования физического присутствия:
  • расширяет доступ к работе для граждан;
  • упрощает наем работников для бизнеса;
  • способствует восстановлению экономической активности, в частности, на деоккупированных территориях.
В случае окончательного принятия закон может существенно изменить подход к трудоустройству в Украине и сделать его более гибким и доступным.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
