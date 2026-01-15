Электронное трудоустройство: Рада поддержала законопроект в первом чтении Сегодня 12:48

В Украине могут упростить процедуру трудоустройства, разрешив заключать трудовые договоры полностью онлайн. Верховная Рада сделала первый шаг к запуску электронного документооборота в сфере трудовых отношений.

Об этом говорится в сообщении парламента.

Так, 15 января 2026 года парламент принял за основу законопроект № 14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота во время трудоустройства.

В чем суть изменений

Цель законопроекта — создать правовые условия для:

заключения трудовых договоров в электронной форме;

использования квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи;

отказа от обязательного физического представления документов, удостоверяющих личность.

Как предлагают оформлять трудовой договор

Законопроект предусматривает новую редакцию части четвертой статьи 24 КЗоТ. Согласно ей:

идентификация работника будет происходить через подписание электронного трудового договора КЭП или УЭП ;

; работодатель и работник смогут по взаимному согласию договориться о создании, обмене и хранении персональных данных и кадровых документов в электронном виде;

электронный оборот документов будет осуществляться с соблюдением законов об электронных документах и ​​электронной идентификации.

Для чего это

Авторы законопроекта отмечают, что электронное трудоустройство имеет особое значение в условиях военного положения.

Значительная часть трудоспособного населения находится далеко от места жительства, а отмена требования физического присутствия:

расширяет доступ к работе для граждан;

упрощает наем работников для бизнеса;

способствует восстановлению экономической активности, в частности, на деоккупированных территориях.

В случае окончательного принятия закон может существенно изменить подход к трудоустройству в Украине и сделать его более гибким и доступным.

