Электромобили впервые стали главным источником спроса на кобальт — Finance.ua
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Электромобили впервые стали главным источником спроса на кобальт

Сегодня 22:03Технологии&Авто
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По итогам 2021 года электромобили впервые обогнали смартфоны и ПК, став лидерами по спросу на кобальт — редкий металл, который, в частности, используется в литий-ионных аккумуляторах.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные отчета Института кобальта.
Как отмечается в отчете, в прошлом году автомобильная промышленность потребила 59 тыс. тонн кобальта, или 34% общего спроса, поскольку продажи электрических и гибридных транспортных средств удвоились.
При этом в производстве мобильных телефонов было использовано 26 тыс. тонн кобальта, а в производстве ноутбуков и планшетов — 16 тыс. тонн. Общий спрос на кобальт в 2021 году составил 175 тыс. тонн тогда, как добыто его было 160 тыс. тонн.
"Несоответствие в этих цифрах подчеркивает одну из самых больших проблем, с которыми сталкивается автомобильная промышленность, когда она переходит на электромобили: обеспечение достаточного количества сырья.
По мере того, как появляется все больше электромобилей, растет обеспокоенность потенциальными ограничениями в поставке важных металлов: от кобальта до лития и никеля. Ожидается, что к 2026 году спрос со стороны автомобильной промышленности будет составлять половину спроса на кобальт", — добавляет FT.
Почти три четверти мировых поставок кобальта поступает из ДР Конго, где доминируют китайские компании и зарегистрированные в Лондоне Glencore.
Отчет Института кобальта показывает, что эта центральноафриканская страна произвела 118 тыс тонн кобальта в 2021 году — значительно больше, чем следующий крупнейший поставщик, Австралия, всего 5600 тонн.
Основатель Tesla Илон Маск на прошлой неделе не исключил, что автопроизводитель может приобрести добывающую компанию.
По его словам, Tesla не хочет этого делать, но готова рассмотреть такой шаг, если это единственный вариант перехода к устойчивой энергетике, пишет FT. Tesla планирует ежегодно производить 20 млн электромобилей.
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По материалам: Економічна Правда
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