Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000 — Finance.ua

Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000 Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000

Американская компания GEM представила линейку компактных электромобилей с разными типами кузова. Стоимость самой дешевой модели начинается с 15 240 долларов.

Об этом рассказали на сайте Electrek.

В общей сложности в линейку GEM войдут четыре модели: e2, e4, e6 и eL XD. Они отличаются типом кузова и количеством посадочных мест.

GEM e2 имеет два посадочных места и не поставляется с боковой дверью. GEM e4 предлагает уже четыре сиденья.

GEM e6 рассчитан на шесть посадочных мест и является самым длинным электромобилем в линейке. Модель GEM eL XD предназначена для перевозок и оснащена грузовой платформой.

Внешний вид всех электромобилей напоминает гольф-кары. Это небольшие транспортные средства со сменными аккумуляторами.

Электромобили GEM поддерживают управление одной педалью с рекуперативным торможением. Эта система позволяет пополнять заряд аккумулятора во время торможения.

Еще одной особенностью электрокаров является небольшой радиус разворота. Благодаря этому, всеми моделями GEM очень легко управлять в городе. Внутри приборная панель, аварийная сигнализация, сигналы поворота, стеклоочиститель и опциональные автоматические дневные ходовые огни.

Все модели GEM доступны в семи цветах кузова. Также предусмотрено большое количество опций, включая кенгурятник и легкосплавные колесные диски.

Запас хода составляет до 182 км в зависимости от емкости аккумулятора. Максимальная скорость электрокаров составляет 40 км/ч.

Цены на GEM e2 начинаются с 15 240 долларов. За GEM e4 придется заплатить от 17 490 долларов, а за GEM e6 — от 21 240 долларов. Грузовой GEM eL XD доступен по цене от 18 740 долларов.

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