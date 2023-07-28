Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000 — Finance.ua
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Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000

Технологии&Авто
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Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
Американская компания GEM представила линейку компактных электромобилей с разными типами кузова. Стоимость самой дешевой модели начинается с 15 240 долларов.
Об этом рассказали на сайте Electrek.
В общей сложности в линейку GEM войдут четыре модели: e2, e4, e6 и eL XD. Они отличаются типом кузова и количеством посадочных мест.
GEM e2 имеет два посадочных места и не поставляется с боковой дверью. GEM e4 предлагает уже четыре сиденья.
Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
GEM e6 рассчитан на шесть посадочных мест и является самым длинным электромобилем в линейке. Модель GEM eL XD предназначена для перевозок и оснащена грузовой платформой.
Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
Внешний вид всех электромобилей напоминает гольф-кары. Это небольшие транспортные средства со сменными аккумуляторами.
Электромобили GEM поддерживают управление одной педалью с рекуперативным торможением. Эта система позволяет пополнять заряд аккумулятора во время торможения.
Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
Еще одной особенностью электрокаров является небольшой радиус разворота. Благодаря этому, всеми моделями GEM очень легко управлять в городе. Внутри приборная панель, аварийная сигнализация, сигналы поворота, стеклоочиститель и опциональные автоматические дневные ходовые огни.
Все модели GEM доступны в семи цветах кузова. Также предусмотрено большое количество опций, включая кенгурятник и легкосплавные колесные диски.
Электромобили для города: американская компания представила новые модели по цене от $15 000
Запас хода составляет до 182 км в зависимости от емкости аккумулятора. Максимальная скорость электрокаров составляет 40 км/ч.
Цены на GEM e2 начинаются с 15 240 долларов. За GEM e4 придется заплатить от 17 490 долларов, а за GEM e6 — от 21 240 долларов. Грузовой GEM eL XD доступен по цене от 18 740 долларов.
По материалам:
enovosty.com
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