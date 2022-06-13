Электромобиль Lightyear 0 на солнечных панелях выходит в продажу за 250 000 евро (фото) — Finance.ua

Электромобиль Lightyear 0 на солнечных панелях выходит в продажу за 250 000 евро (фото)

Компания Lightyear представила серийную версию своего электромобиля на солнечных батареях, которую назвала Lightyear 0. Основное отличие новинки от соперников — целых 5 квадратных метров солнечных панелей, размещенных на крыше и капоте. Цена — от 250 тысяч евро.

При длине 5083 мм фастбэк Lightyear 0 весит 1575 кг. Такой необычно скромный для большого электромобиля вес обусловлен активным применением карбона в конструкции кузова и относительно компактным 60-киловатт-часовым аккумулятором. В то же время автомобиль имеет грузовой отсек объемом 640 литров при поднятых спинках кресел.

Отдача силовой установки пока не называется, но известно, что моторов у Lightyear 0 четыре. Максимальная скорость — 160 км/ч, время разгона до 100 км/ч составляет 10 секунд. Средний запас хода электромобиля на базе батареи составляет 625 км. Солнечные батареи обеспечивают в ясный день до 70 км пробега без подключения к постороннему источнику электричества. В течение года это 7,4 тысячи км, хотя испытания прототипа показали и больший результат — до 11 тысяч км.

Если аккумулятор Lightyear 0 придется заряжать, от бытовой сети за час энергозапас пополнится на 32 км, а от станции быстрой зарядки — на 520 км.

Также среди оригинальных инженерных решений солнцемобиля его создатели вспоминают рекордный для серийных автомобилей коэффициент аэродинамического сопротивления. Он не превышает 0,19. Ранее рекордсменом числился Mercedes-Benz EQS с показателем 0,20.

Кузовные панели электромобиля производятся из отходов карбонового производства, которые в противном случае находились бы на свалке. А интерьер украшается веганской кожей на растительной основе, тканью из переработанного пластикового мусора и вставками из ротанга.

Производство Lightyear 0 стартует в начале осени, первые машины появятся у заказчиков в ноябре. В будущем (ориентировочно в 2025 году) компания намерена представить на рынке куда более доступную модель Lightyear Two по цене от 30 тысяч евро — тоже с солнечными батареями, но о ней пока ничего не известно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.