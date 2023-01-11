Электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте (видео) — Finance.ua
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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте (видео)

Технологии&Авто
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Электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте (видео)
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте (видео)
Подразделение Hyundai Mobis, которое занимается производством запасных частей и технологий автономного вождения корейского бренда, представило инновационный модуль e-Corner, позволяющий существенно увеличить маневренность авто. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.
Модуль e-Corner представили на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Он состоит их электромотора и демпфера, а также систем торможения и рулевого управления при помощи электроники.
При помощи новой технологии электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился поворачивать свои колеса на 90 градусов. Он способен разворачиваться на месте и ездить по диагонали. Присутствует и «режим краба», который позволяет автомобилю ездить боком.
Автомобиль также может двигаться как вилочный погрузчик. Для этого передние колеса блокируются, а задние — поворачиваются на 45 градусов.
В Hyundai Mobis не рассказали подробностей о своем модуле e-Corner. Они отметили, что эта технология может стать доступной для многих моделей уже в ближайшие несколько лет.
По материалам:
Фокус
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