Электромобиль BMW i3 выводят с рынка: производство официально завершено — Finance.ua

Электромобиль BMW i3 выводят с рынка: производство официально завершено Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

Электромобиль BMW i3 выводят с рынка: производство официально завершено

Компания BMW официально завершила производство электромобилей i3/i3s.

Модель производили в течение восьми с половиной лет. Всего было произведено 250 000 единиц, а электромобиль BMW i3/i3s продавали более чем в 74 странах мира.

Это была новаторская модель для группы — первая серийная электрическая модель от BMW и одна из первых полностью электрических моделей на рынке.

BMW i3 был уникальным автомобилем, поскольку имел пассажирскую капсулу из армированного углеродным волокном пластика (CFRP) и алюминиевое шасси.

Кроме 100% электрического i3/i3s (спортивная версия), компания также предложила REx (версия с удлиненным диапазоном) i3/i3s с небольшим бензиновым двигателем для экстренного использования. Начальная версия автомобиля имела батарею на 21,6 кВт-ч (18,8 кВт-ч для использования), позже ее заменили на 33,2 кВт-ч (27,2 кВт-ч для использования) и 42,2 кВт-ч для диапазона WLTP до 307 км.

Согласно данным BMW, из 250 000 единиц, проданных по всему миру, это также самый успешный электромобиль в мире в компактном сегменте премиум-класса.

Последние экземпляры BMW i3 были выпущены в конце июня 2022 года. Последние 10 из них — специальный BMW i3s HomeRun Edition. Заказчиков пригласили наблюдать за комплектацией автомобилей в сборочном зале.

Комплектация BMW i3s HomeRun Edition:

две новые краски BMW Individual: Frozen Dark Grey или Frozen Dark Red II

20-дюймовые легкосплавные диски с двойными спицами

стеклянная крыша с электроприводом

защитой от солнца на крыше

адаптивные светодиодные фары

высококачественный дизайн интерьера Suite, который включает: кожаную обивку Vernasca Dark Truffle, кожаную приборную панель, кожаный руль с оцинкованной отделкой, обивку крыши Carum Grey.

Другие опции включают: подогрев сидений, комфортный доступ, сигнализацию, информацию о дорожном движении в реальном времени, контроль дистанции при парковке и камеру заднего вида.

Также входят пакет Comfort и Driving Assistant Plus, профессиональная навигационная система, телефония с беспроводной зарядкой, акустическая система Harman Kardon Hi-Fi и онлайн развлечения с музыкой по фиксированной цене.

Некоторые части электромобилей BMW i3/i3s, такие как аккумуляторные модули или приводные блоки, также использовались в других электромобилях. В частности, компоненты электропривода используются в MINI Cooper SE (в конфигурации с передним приводом). Аккумуляторные модули можно также найти в микроавтобусах Streetscooter, используемых немецкой почтовой службой, электробусах Karsan (Турция) или электромоторных лодках Torqeedo.

Autogeek По материалам:

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