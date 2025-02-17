Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото) — Finance.ua

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Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)

Фондовый рынок
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Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)
Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)
Новый Chevrolet Spark EUV — бюджетный четырехметровый электрокроссовер. Автомобиль оснащен 102-сильным мотором, а его запас хода составляет 401 км.
Опубликованы официальные фото Chevrolet Spark EUV. Компактный и недорогой электрокроссовер вскоре представят в Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Chevrolet.
Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)
Новый Chevrolet Spark EUV — самый дешевый электромобиль марки. Его стоимость составит менее 20 000 долларов. Модель такая дешевая, потому что, по сути, является экспортной версией Baojun Yep, которую General Motors производят в Китае.
Электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от собрата только логотипами. У него классический двухобъемный силуэт с высоким капотом и крупные фары. В отличие от Baojun Yep, он будет доступен только в пятидверном исполнении.

Размеры Chevrolet Spark EUV:

  • длина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • высота — 1726 мм;
  • колесная база — 2560 мм.
Салон Chevrolet Spark EUV также не претерпел изменений. На передней панели установлены два дисплея. Объем багажника составляет 385−1715 л. Базовая комплектация авто будет богаче — с климат-контролем, круиз-контролем и камерами кругового обзора.
Электрокроссовер Chevrolet Spark EUV получит 102-сильный мотор и батарею на 41,9 кВт∙ч. Запас хода составит 401 км.
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По материалам:
Фокус
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