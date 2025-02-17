Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото) — Finance.ua

Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото) 17.02.2025, 00:15 — Фондовый рынок

Электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)

Новый Chevrolet Spark EUV — бюджетный четырехметровый электрокроссовер. Автомобиль оснащен 102-сильным мотором, а его запас хода составляет 401 км.

Опубликованы официальные фото Chevrolet Spark EUV. Компактный и недорогой электрокроссовер вскоре представят в Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Chevrolet.

Новый Chevrolet Spark EUV — самый дешевый электромобиль марки. Его стоимость составит менее 20 000 долларов. Модель такая дешевая, потому что, по сути, является экспортной версией Baojun Yep, которую General Motors производят в Китае.

Электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от собрата только логотипами. У него классический двухобъемный силуэт с высоким капотом и крупные фары. В отличие от Baojun Yep, он будет доступен только в пятидверном исполнении.

Размеры Chevrolet Spark EUV:

длина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1726 мм;

колесная база — 2560 мм.

Салон Chevrolet Spark EUV также не претерпел изменений. На передней панели установлены два дисплея. Объем багажника составляет 385−1715 л. Базовая комплектация авто будет богаче — с климат-контролем, круиз-контролем и камерами кругового обзора.

Электрокроссовер Chevrolet Spark EUV получит 102-сильный мотор и батарею на 41,9 кВт∙ч. Запас хода составит 401 км.

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Фокус По материалам:

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