Электрогенераторы увеличили спрос на топливо в Украине — Finance.ua
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Электрогенераторы увеличили спрос на топливо в Украине

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Массовое использование электрогенераторов в Украине привело к росту спроса на топливо и небольшому повышению цен. Кроме того, на европейском рынке нефтепродуктов наблюдается напряженная ситуация.
Об этом сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Неожиданный рост спроса

«В последние дни на рынке в Украине наблюдается определенный дискомфорт. Дефицита нет, топливо на АЗС есть везде. Но чувствуется внезапный спрос, которого никто не ожидал. Обычно ноябрь — это „мертвый“ месяц, мертвый сезон, когда потребление падает», — сказал он и отметил, что трейдеры не закупали на это время больших объемов.
Куюн считает, что основным фактором, повлекшим за собой рост спроса, стало использование электрогенераторов из-за перебоев с электричеством в Украине. По его словам, бензиновый генератор использует до 10 литров топлива в день, что сравнимо с дневным расходом легкового автомобиля.
«Генератор по сути — это машина. Мы видим рост спроса на бензин. Это проявляется спрос со стороны увеличивающегося парка генераторов. Звучат цифры десятки тысяч. Считайте, что это десятки тысяч новых машин в стране», — рассказал эксперт, отметив, что «мы только в начале пути, а этот фактор начинает влиять на рынок».

Ситуация на европейском рынке

Как отметил Куюн, на европейском рынке сейчас ситуация напряженная «по поводу предстоящего эмбарго на российскую нефть с 5 декабря, а затем и на нефтепродукты с 5 февраля».
«Мы видим, что европейские компании начали активно контрактировать, создавая запасы нефтепродуктов», — сказал он.
По его словам, цена нефти на мировом рынке упала до 86 долларов за баррель, что даже ниже, чем до войны. Вместе с тем растут цены на нефтепродукты, что связано с увеличением премии по всей цепочке, в том числе перевозчиков.
«Избытка топлива на внешнем рынке нет, есть даже дефицит в Европе. Поэтому, если говорить о росте цен, то следует говорить о наценках», — сообщил эксперт, отметив подорожание фрахта.

Что будет с ценами

Куюн сообщил, что розничные цены на горючее в Украине в последнее время выросли на 0,5-1,0 гривны. «Но „мертвый сезон“ никто не отменял, поэтому потребление именно промышленное сильно провалилось по сезонным соображениям», — сказал он.
«Для рынка нет новых объемов, летом такие объемы и так поставляли», — добавил эксперт.
Куюн считает, что рынок может справиться с ситуацией, а трейдеры найдут дополнительные объемы, оценив рост спроса для электрогенераторов.
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«Для этого есть все возможности инфраструктурные и транспортные. Просто это неожиданно, потому что никто не держал запас под генераторы», — добавил он.
Экспорт считает, что повышение цен на топливо на АЗС было вызвано желанием немного сбить возникший спрос, «притушить продажи на период, пока не будут законтрактованы дополнительные объемы».
Напомним, в октябре Кабинет Министров Украины отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы.
По материалам:
РБК-Україна
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