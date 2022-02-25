Электроэнергии нет 45 населенных пунктах — Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Электроэнергии нет 45 населенных пунктах — Минэнерго

Сегодня 16:15
100
Из-за боевых действий без электроэнергии находятся 45 населенных пунктов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook 25 февраля.
Как указано в сообщении, министерство потеряло связь с Луганской ТЭС, а связь с Каховской гидроэлектростанцией вновь возобновилась. 24 февраля Каховскую ГЭС захватили оккупационные российские войска. Впоследствии, как отмечал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, ВСУ вернули контроль над гидроэлектростанцией.
В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция. В Киеве все линии электросетей запитаны, сеть работает стабильно, отключений нет, отмечают в министерстве. «Ремонтные работы по возобновлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий возле участков повреждения», — добавляют в Минэнерго.
По данным Минэнерго, за минувшую ночь потребление электроэнергии в Украине резко упало до 12,8 ГВт. Из-за этого министерство призвало всех потребителей не ограничивать дополнительно свое потребление.
По материалам: ЛігаБізнесІнформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.