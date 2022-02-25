Электроэнергии нет 45 населенных пунктах — Минэнерго — Finance.ua

Электроэнергии нет 45 населенных пунктах — Минэнерго

Сегодня 16:15

Из-за боевых действий без электроэнергии находятся 45 населенных пунктов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook 25 февраля.

Как указано в сообщении, министерство потеряло связь с Луганской ТЭС, а связь с Каховской гидроэлектростанцией вновь возобновилась. 24 февраля Каховскую ГЭС захватили оккупационные российские войска. Впоследствии, как отмечал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, ВСУ вернули контроль над гидроэлектростанцией.

В Донецкой области возле Торецка разрушена подстанция. В Киеве все линии электросетей запитаны, сеть работает стабильно, отключений нет, отмечают в министерстве. «Ремонтные работы по возобновлению энергоснабжения выполняются в максимально короткие сроки после окончания активных боевых действий возле участков повреждения», — добавляют в Минэнерго.

По данным Минэнерго, за минувшую ночь потребление электроэнергии в Украине резко упало до 12,8 ГВт. Из-за этого министерство призвало всех потребителей не ограничивать дополнительно свое потребление.

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