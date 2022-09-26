Электроэнергия из ветряных электростанций стала дешевле «обычной» — Finance.ua
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Электроэнергия из ветряных электростанций стала дешевле «обычной»

Энергетика
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Стоимость электроэнергии, которую в Украине производят ветровые электростанции (ВЭС), стала ниже «обычной» электроэнергии.
Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЕА) в Facebook.
Уже больше недели УВЭА фиксирует то, что ветровая энергетика для страны дешевле цены электроэнергии на рынке. Стоимость электроэнергии на РСВ сейчас держится на уровне 90,5 евро за МВтч, а электроэнергия из ВЭС по «зеленому» тарифу стоит 88 евро за МВтч,
— сообщили в ассоциации.

При этом рыночная цена на электроэнергию в Украине в ближайшие месяцы будет только расти, тогда как цена электроэнергии из ветра останется фиксированной на таком же уровне до 2030 года.
«В условиях, когда ископаемое топливо дорожает из-за войны россии против Украины, единственным источником безопасной, чистой и стабильной по цене электроэнергии в Украине остается именно „зеленая“ энергетика», — подчеркивается в сообщении.
УВЕА считает, что в сложившейся ситуации государство должно использовать все возможности для укрепления энергетической безопасности Украины.
«Как мы уже ранее сообщали, самым быстрым способом это можно сделать за счет поддержки инвесторов в достройке ранее начатых проектов ветроэнергетики», — добавили в УВЭА.
По информации ассоциации, продление действия договоров покупки электрической энергии по «зеленому» тарифу до 2024 года для строящихся ветростанций, которое предлагает своим законопроектом Министерство энергетики, позволит уже этой зимой добавить в энергосистему десятки мегаватт мощностей ветровой генерации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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