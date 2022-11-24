Электричество подали во все области Украины – ОП — Finance.ua

Электричество подали во все области Украины – ОП Сегодня 16:10

Электроэнергию подали во все области Украины, после очередной атаки врага на энергосистему, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 24 ноября, в Telegram.

«Электричество подано во все области Украины. Первое, что было запитано, — объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей», — сообщил Тимошенко.

По данным чиновника, в регионах удалось развернуть 4 тыс. «Пунктов незламності». Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.

«Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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