Электричество подали во все области Украины – ОП — Finance.ua
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Электричество подали во все области Украины – ОП

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Электроэнергию подали во все области Украины, после очередной атаки врага на энергосистему, сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 24 ноября, в Telegram.
«Электричество подано во все области Украины. Первое, что было запитано, — объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей», — сообщил Тимошенко.
По данным чиновника, в регионах удалось развернуть 4 тыс. «Пунктов незламності». Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.
«Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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