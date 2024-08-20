Электрический кроссовер Acura Performance показали официально — Finance.ua

Электрический кроссовер Acura Performance показали официально Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Электрический кроссовер Acura Performance показали официально

Первая электрическая Acura вышла в свет год назад: кроссовер Acura ZDX разработан на платформе GM Ultium и выпускается на заводе корпорации General Motors вместе с родственными Cadillac. Такое сотрудничество позволило японскому автопроизводителю ускорить выход в сегмент электромобилей, но платформа Ultium оказалась сырой, что подмочило репутацию построенных на ней машин.

Новинка — второй электромобиль бренда. Пока это только концепт-кар, предназначенный для демонстрации на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Но миссия у этой Acura чрезвычайно важная: будущий купеобразный кроссовер станет первой моделью для рынка США, построенной на оригинальной электрической платформе компании Honda.

Что касается шоу-кара, то он называется Acura Performance EV Concept и над его внешностью работала собственная дизайн-студия Акура в Лос-Анджелесе. Кроссовер имеет длинную колесную базу, короткие свесы и 23-дюймовые колеса, а в оформлении его кормы использованы мотивы уже снятого с производства суперкара Acura NSX. Разработчики уверяют, что дизайнерские элементы этого концепта скоро появятся на разных моделях бренда.

Серийный кроссовер будет представлен через год, а его производство начнется в конце 2025-го. Он станет первой электрической моделью на конвейере завода в Мэрисвилле (штат Огайо), где сейчас выпускают Honda Accord, Acura Integra и Acura TLX.

Autogeek По материалам:

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