Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото) — Finance.ua

Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото) Сегодня 05:27

Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото)

Hyundai готовится представить электрическую версию популярного кроссовера Creta, официальный дебют которой состоится 17 января 2025 г. на автосалоне в Дели. Тестовые испытания автомобиля уже продолжаются в Индии, а последние шпионские фото подтверждают, что речь идет о финальной версии прототипа.

Внешне Creta EV сохраняет сходство с моделями ДВС, однако в интерьере и технической части ожидаются существенные изменения. Главным отличием станет новый 3-спицевой руль, который заменит плоский руль, характерный для бензиновой и дизельной версий. Селектор трансмиссии будет интегрирован под рулем, как у модели Ioniq 5, а сиденье украсят эмблемой «CRETA Electric».

Ожидается, что Creta EV будет оснащена батареей емкостью 45 кВтч, которая будет обеспечивать запас хода до 450 км. Электромотор мощностью 138 л. и 255 Нм крутящего момента гарантирует комфортную езду.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.