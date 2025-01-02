Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото) — Finance.ua
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Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото)

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Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото)
Электрическая Hyundai Creta EV засветилась на тестах (Фото)
Hyundai готовится представить электрическую версию популярного кроссовера Creta, официальный дебют которой состоится 17 января 2025 г. на автосалоне в Дели. Тестовые испытания автомобиля уже продолжаются в Индии, а последние шпионские фото подтверждают, что речь идет о финальной версии прототипа.
Внешне Creta EV сохраняет сходство с моделями ДВС, однако в интерьере и технической части ожидаются существенные изменения. Главным отличием станет новый 3-спицевой руль, который заменит плоский руль, характерный для бензиновой и дизельной версий. Селектор трансмиссии будет интегрирован под рулем, как у модели Ioniq 5, а сиденье украсят эмблемой «CRETA Electric».
Ожидается, что Creta EV будет оснащена батареей емкостью 45 кВтч, которая будет обеспечивать запас хода до 450 км. Электромотор мощностью 138 л. и 255 Нм крутящего момента гарантирует комфортную езду.
По материалам:
mmr.ua
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