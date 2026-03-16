Эквайринг для ФЛП: когда POS-терминал выгоднее переводов на счет

POS-терминал

Существуют различные способы получения оплаты за товар или услугу, предоставляемую клиенту. Если это магазин, может быть наличная оплата через кассу или безналичная через POS-терминал. Если это фирма, оплата может поступать посредством перевода на счет по реквизитам (IBAN). А что делать, если, к примеру, вы организовали интернет-магазин?

Какие варианты более выгодны для бизнеса, а какие — нет, и почему? На эти и многие другие вопросы мы нашли ответы.

Для начала разберем, что такое эквайринг и какие есть варианты получить оплаты.

Торговый эквайринг — это услуга, позволяющая принимать к оплате все типы карт платежных систем Visa, MasterCard, «Простір», в том числе с использованием Apple Pay и Google Pay.

В настоящее время расчеты картой стали очень распространенным способом оплаты для многих покупателей, поэтому без эквайринга любая торговая точка или интернет-магазин просто теряет клиентов.

Банки предлагают клиентам современные решения:

POS-терминалы для установки в торговой точке;

виртуальные терминалы в смартфоне для мобильного использования;

разные платежные решения для торговли в интернете.

Рассмотрим эти варианты более подробно.

POS-терминалы

Классический POS-терминал — это отдельное физическое платежное устройство со встроенным чековым принтером, которое устанавливается в торговой точке, может интегрироваться с кассовой/компьютерной техникой и поддерживает прием карточек всеми способами — чип, магнитная полоса или NFC, то есть бесконтактная оплата.

Сегодня банки предлагают клиентам современные POS-терминалы известных мировых производителей, работающих под операционной системой Android. Например, àбанк предлагает своим клиентам модели с сенсорным экраном с мобильной связью и Wi-Fi, аккумулятором таких известных производителей, как Ingenico, Verifone, Pax.

Классический POS-терминал обычно используется в стационарных точках продаж, где имеется значительный поток сделок. Это самый распространенный вид терминала. У того же àбанк 88,5% клиентов используют именно обычный POS-терминал.

Источник: àбанк

POS-терминал часто используется совместно с кассовым интегратором, объединяющим учетную систему с программным регистратором расчетных операций (пРРО). Банки предлагают клиентам интеграцию с разными программными комплексами:

PayKit;

Cashalot;

CheckBox;

SM-POS;

СмартКасса;

ВчасноКаса

и другие.

Сколько стоит для клиента использование POS-терминала? Это зависит от каждого конкретного банка.

Например, в ПриватБанк стоимость торгового эквайринга составляет 1,3% процента от суммы сделки плюс 400 гривен ежемесячной платы за обслуживание. В àбанк стоимость торгового эквайринга — 1,7% процента от суммы сделки плюс 500 гривен ежемесячной платы за обслуживание. Однако при наличии стабильного объема операций от 100 тыс. гривен в месяц àбанк может индивидуально подойти к определению тарифа в случае обращения клиента.

Ощадбанк клиентам предлагают несколько разных тарифных планов. В то же время ежемесячная плата за обслуживание может составлять (в зависимости от выбранного тарифного плана. — Ред.) от 400 до 1,4 тыс. гривен в месяц. За превышение базового размера расчетов по операциям банк берет дополнительно 1,3% от суммы операций.

Терминал в смартфоне

Терминал в смартфоне (Tap to Phone) — это программное решение для использования на собственном смартфоне с модулем NFC, позволяющее принимать бесконтактные платежи без использования отдельного оборудования и без возможности печати физического чека.

Терминал в смартфоне ориентирован на мобильный и преимущественно малый бизнес. В случае использования собственного устройства (смартфона) тариф на услугу обычно не содержит ежемесячной абонплаты (300−500 грн как в терминалах, предоставляемых банками) — поэтому с точки зрения расходов «терминал в смартфоне» более экономичен.

Обычно терминал в смартфоне используется вместе с кассовым интегратором. Денежные средства в случае использования терминала в смартфоне зачисляются на счет клиента на следующий день после проведения оплаты.

Сколько стоит для клиента использование в работе терминала в смартфоне? В ПриватБанк такая услуга будет стоить 1,3% от суммы операций. Такой же тариф — 1,3% от суммы сделок берут и в monobank

В àбанк — 1,2% от суммы операций для карт украинских банков. Это самый низкий тариф на банковском рынке для этой услуги.

QR-эквайринг

Еще одним удобным способом расчетов для ФЛП является так называемый QR-эквайринг, который позволяет принимать оплату сканированием QR-кода или дистанционно через ссылку (без NFC) с карт любых банков платежных систем Visa, MasterCard, «Простір», а также Apple Pay и Google Pay. Для использования QR-эквайрингом требуется только смартфон с установленным программным обеспечением.

Зачисление средств на счет юрлица или ФЛП производится на следующий день. Оплата по QR-коду приобретает все большую популярность в украинских кафе и ресторанах.

Некоторые банки пошли дальше в этом направлении. Так, monobank разработал целый сервис Expirenza by mono для ресторанов, кафе и других заведений, позволяющий посетителям через QR-код просматривать меню, оплачивать счет (в том числе Apple/Google Pay), оставлять чаевые и отзывы без участия официанта. Комиссия за прием таких платежей в monobank составляет 1,3% от суммы со всех карт украинских банков и 2% с карт иностранных банков.

У вышеупомянутого àбанк плата за услугу QR-эквайринга составляет 1,2% от успешной операции с украинских карт и 2% с карт иностранных банков. Также взимается фиксированная ежемесячная абонентская плата с каждого терминала: 100 грн при объеме операций до 10 тыс. гривен/месяц и только 1 грн, если объем операций превышает 10 тыс. гривен/месяц. В то же время зачисление средств от проведенных операций — уже на следующий день до 9:00.

Интернет-эквайринг

Все больше компаний переносят свой бизнес (полностью или частично) в интернет. Так сейчас работают:

провайдеры мобильной связи и интернета;

сфера всевозможных услуг;

сервисы доставки еды;

маркетплейсы и всевозможные торговые площадки;

МФО и страховые компании;

продажа в соцсетях и мессенджерах (например, в Инстаграм) и т. д.

Работа интернет-эквайринга базируется на введении реквизитов платежной карты (можно использовать карты украинских и иностранных банков платежных систем Visa, MasterCard, «Простір» — Ред.) или оплату путем использования Apple Pay или Google Pay.

Интернет-эквайринг обычно не требует ежемесячной фиксированной абонентской платы. А вот комиссия по каждому платежу отличается в зависимости от банка.

Так, в ПриватБанк при использовании системы LiqPay комиссия составляет 1,5% от суммы платежа. monobank берет 1,3% от суммы платежа с украинских и 2% - с карт иностранных банков. В àбанк плата за интернет-эквайринг составляет 1,2% от суммы успешной операции с украинских карт и 2% для иностранных карт.

Вывод

Украинские банки предоставляют предпринимателям широкий инструментарий, способный удовлетворить любые потребности и сделать бизнес удобным и комфортным. Остается только взвесить насущные потребности и выбрать тот вариант, который максимально подходит именно вашему бизнесу.

